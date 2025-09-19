Очаг залегал на глубине 31,9 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке, сообщает местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 31,9 км. Землетрясение произошло в 181 км от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.

Утром 19 сентября у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8. Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см.