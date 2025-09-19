Ему может грозить наказание на срок от 12 до 20 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Няганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа избрал в отношении спортивного тренера одного из поселков Югры меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, он обвиняется в действиях сексуального характера из-за непристойной переписки с воспитанницей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции региона.

"Няганским городским судом Югры рассмотрено ходатайство следователя <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 40-летнего тренера одного из поселков ХМАО, который обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста, которая являлась воспитанницей его спортивной секции. Судом заявленное ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение из-за непристойной переписки с воспитанницей. Ему может грозить наказание на срок от 12 до 20 лет.