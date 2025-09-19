Четыре члена группировки задержаны

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Группа людей удерживала 13 граждан Узбекистана в нечеловеческих условиях в Киевской области в целях трудовой эксплуатации. Об сообщила Киевская областная прокуратура.

"Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства", - говорится в телеграм-канале прокуратуры.

По данным следствия, граждане Украины, Китая и Узбекистана составляли группировку, которая путем обмана и принуждения, пользуясь незащищенным положением людей из центральноазиатской республики, фактически удерживала их в рабстве. "Даже посещение туалета разрешалось только по установленному расписанию, а за малейшее нарушение штрафовали", - уточняет пресс-служба прокуратуры.

На данный момент четыре члена группировки задержаны, им предъявлены обвинения в особо тяжком преступлении.

Ранее российские силовые структуры сообщали ТАСС о том, что Украина путем обмана использует гастарбайтеров из Колумбии для участия в боях на сумском направлении на стороне ВСУ.