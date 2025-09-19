Судебный процесс возобновился после более чем месячного перерыва

БРАТИСЛАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд в городе Банска-Бистрица в центральной части Словакии заслушал показания трех охранников премьер-министра страны Роберта Фицо по делу о покушении на председателя правительства. Об этом сообщил местный новостной портал Pravda.

Процесс по делу о покушении на Фицо возобновился после более чем месячного перерыва. В ходе него охранники премьера сообщили, что инцидент произошел, когда Фицо собирался сесть в автомобиль после общения с гражданами, собравшимися поприветствовать его после завершения выездного заседания правительства.

До конца сегодняшнего заседания, как сообщает портал, также будут заслушаны показания местной журналистки, зафиксировавшей покушение на камеру.

Это четвертое судебное заседание в начавшемся 8 июля судебном процессе над стрелявшим в главу правительства 72-летним писателем Юраем Цинтулой. Представители суда прогнозируют, что из-за сложности уголовного дела процесс может быть длительным. Сам Фицо не участвует в нем. Его представляет адвокат.

Покушение на главу правительства Цинтула совершил в городе Гандлова (Западная Словакия) 15 мая прошлого года. Премьер получил несколько огнестрельных ранений. Он перенес ряд хирургических операций и смог вернуться к исполнению своих рабочих обязанностей только через два с половиной месяца.

Стрелявшего в главу правительства обвинили по статье о терроризме. Ему грозит пожизненное заключение.