Злоумышленники внесли ложные сведения в налоговые документы для хищения бюджетных средств

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму свыше 51 млн рублей возбуждено в Ивановской области по результатам прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокурор Ленинского района направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле 2023 года в налоговом органе приняты к учету налоговые декларации юридического лица на возмещение налога на добавленную стоимость, подписанные руководителем компании. При этом с 2020 года коммерческая организация финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, номинальный руководитель участия в ее ведении не принимал и налоговую отчетность не подписывал. Так, неустановленными лицами внесены ложные сведения в налоговые документы для хищения бюджетных средств на общую сумму более 51 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. Также по иску прокурора суд признал незаконным факт принятия уполномоченным органом налоговых деклараций организации.