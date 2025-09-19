У транспортного средства возникла незначительная "проблема с гидравликой"

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Вертолет, на борту которого находился президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания, был вынужден совершить незапланированную посадку в лондонском аэропорту Лутон. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на Белый дом.

По ее информации, инцидент произошел во время возвращения четы Трампов из загородной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера. У вертолета, перевозившего американского лидера, возникла незначительная "проблема с гидравликой". В целях предосторожности было принято решение посадить борт в аэропорту Лутон. Там Трамп и его жена пересели на резервный вертолет и продолжили путь до аэропорта Станстед, в который изначально направлялись.

Трамп с 16 по 18 сентября находился в Соединенном Королевстве с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом. 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке, а 18 сентября провел переговоры с премьер-министром Великобритании Стармером в его загородной резиденции Чекерс.