В Энергодаре при ударе дрона ВСУ пострадали два человека

Также повреждено несколько машин

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на автозаправку в Энергодаре. Повреждено несколько машин, сообщил мэр города Максим Пухов.

"Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара. Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС. На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что раненым оказана необходимая медпомощь.

По словам мэра, ВСУ вновь преднамеренно атаковали объект гражданской инфраструктуры города - спутника Запорожской АЭС Энергодара, не имеющий военного значения, что "является попыткой запугать жителей города, посеять панику и дестабилизировать мирную жизнь Энергодара".

Пухов почеркнул, что на месте работают оперативные службы, обстановка в городе под контролем.

ВСУ последние несколько месяцев практически ежедневно атакуют инфраструктуру Энергодара и ЗАЭС. Последний раз украинские военные из артиллерии обстреляли район топливных складов атомной станции, возник пожар. Повреждений и пострадавших нет.