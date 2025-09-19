Афтершоковый процесс продолжается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, сейсмособытие произошло в 218 км южнее Петропавловск-Камчатского на глубине больше 46 км. Сила землетрясения оценивается в 4 балла. Афтершоковый процесс продолжается.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.