Пострадавший самостоятельно обратился в Рыльскую ЦРБ

КУРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал автомобиль в Рыльском районе Курской области. В результате пострадал мужчина, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Сегодня днем вражеский дрон атаковал автомобиль на трассе Янько-Макеево Рыльского района. Ранение получил 54-летний мужчина: у него двусторонняя акубаротравма, сотрясение головного мозга", - написал он.

По словам Хинштейна, пострадавший самостоятельно обратился в Рыльскую ЦРБ, где врачи оказали всю необходимую помощь.