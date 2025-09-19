Речь идет о Шебекинском округе

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. объектов повреждены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе Белгородской области. Два муниципалитета завершат восстановление до декабря, остальные - к началу ноября, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Провел совещание по восстановлению поврежденного от обстрелов ВСУ жилья в Шебекинском округе. По данным ситуационного центра, на понедельник в Шебекинском округе более 2,8 тыс. поврежденных объектов", - написал он.

По словам губернатора, все объекты распределены между девятью районами региона, которые отвечают за восстановление секторов округа. "Два муниципалитета завершат объекты до 1 декабря, остальные - к началу ноября", - пояснил Гладков.