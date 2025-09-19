Погибших и пострадавших нет

САМАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Возгорание на складе лакокрасочных материалов в Тольятти в Самарской области, произошедшее на площади 300 кв. м, ликвидировано. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 19:01 (18:01 мск) пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожено два легковых автомобиля Chevrolet Lacetti и "Лада Гранта", поврежден легковой автомобиль Chevrolet Cruze", - сказано в сообщении.

Пожар тушили 62 человека, привлекали 22 единицы техники и беспилотники. В ГУ МЧС Самарской области назвали предварительную причину пожара - аварийный режим работы электропроводки.

Возгорание на складе лакокрасочных материалов в Автозаводском районе Тольятти произошло в пятницу днем. Огонь охватил 300 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг, существовала угроза распространения огня на соседнее здание.