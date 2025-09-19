Осужденный, отбывая в одном из исправительных учреждений наказание, вел активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними с целью получения интимных фотографий

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Рецидивист приговорен к 24 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности 34 детей в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Установлено, что в 2022 году осужденный, отбывая в одном из исправительных учреждений Липецкой области наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности, вел активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними. С целью получения от них интимных фотографий он злоупотребил доверием 34 детей в возрасте от 6 до 15 лет. <…> Виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина, представляясь ровесницей несовершеннолетних, пересылал им изображения интимного содержания, получая взамен их фото в обнаженном виде. В последующем принуждал детей путем шантажа присылать ему новые фотографии интимного характера и совершать действия сексуального характера под видеозапись.

Мужчина признан виновным в 35 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности.