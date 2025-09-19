Транспортное средство уничтожено огнем

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. ВСУ атаковали грузовой автомобиль в селе Отрадовка Белгородской области, погиб водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На окраине села Отрадовка в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами", - написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, транспортное средство уничтожено огнем.