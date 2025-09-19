По словам сотрудников отеля, 17 сентября россиянка покинула его, не оплатив пребывание и оставив свои вещи

БАНГКОК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Полиция Таиланда ведет поиск пропавшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко и устанавливает местонахождение ее ребенка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель королевской полиции.

Корреспондент ТАСС вместе с полицией посетил отель, где остановилась россиянка, в столичном районе Сукхумвит, знаменитом своими ресторанами, барами и ночными клубами, особенно популярном среди иностранных туристов. Служба безопасности отеля, название которого пока не раскрывается в интересах следствия, информировала, что россиянка остановилась в нем ранним утром 16 сентября. Как убедился корреспондент ТАСС, просмотрев запись камеры видеонаблюдения, ее при заселении сопровождал мужчина-европеец, личность которого полицейские устанавливают. По словам сотрудников отеля, 17 сентября россиянка покинула его, не оплатив пребывание и оставив свои вещи.

По информации родственников, которые ранее обратились за помощью в посольство РФ в Бангкоке, женщина была вместе с четырехлетним ребенком. Однако на видеозаписи с камер наблюдения, установленных в отеле, она была запечатлена только вместе с сопровождающим ее мужчиной. "Мы серьезно относимся к сообщениям об исчезновении россиянки в Таиланде. Нашу страну с каждым годом посещает все большее число российских туристов. Подобные сообщения [об исчезновении людей] могут повлиять на состояние туристической отрасли Таиланда, поэтому в наших интересах принять меры, чтобы убедиться, что люди находятся в безопасности. Нашим приоритетом также является установление местонахождения ребенка, с которым, согласно сообщениям, была россиянка", - указал представитель полиции.

В консульском отделе посольства РФ в Таиланде ТАСС в четверг сообщили, что диппредставительство проясняет ситуацию с исчезновением гражданки России и ее ребенка в Бангкоке. Известно, что 34-летняя женщина в течение некоторого времени находилась на острове Самуи, а после поехала в Бангкок, откуда, по словам родственников, несколько дней назад перестала выходить на связь.