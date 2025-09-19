Рейс из Стамбула в Казань экстренно сел в аэропорту Сочи из-за дебошира на борту

Пассажира привлекли к административной ответственности

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Рейс, который следовал из Стамбула в Казань, экстренно сел в сочинском аэропорту из-за агрессивного авиапассажира. Дебошира сняли с рейса и привлекли к административной ответственности, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение от экипажа лайнера, который следовал из Стамбула в Казань, что во время полета один из пассажиров грубо нарушает общественный порядок. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Сочи. Полицейские сняли с рейса и доставили в отдел 60-летнего иностранного гражданина", - написала она.

Волк уточнила, что, по словам бортпроводников, после набора высоты мужчина стал вести себя вызывающе, громко кричал и провоцировал конфликты с другими пассажирами, на замечания окружающих не реагировал. Возникшая ситуация угрожала безопасности полета.

Авиадебошир привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"), добавила официальный представитель МВД РФ.