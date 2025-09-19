Машина из-за атаки загорелась

КУРСК, 19 сентября. /ТАСС/. ВСУ атаковали автомобиль в поселке Хомутовка Курской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Сегодня вечером вблизи поселка Хомутовка Хомутовского района на автодороге украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Машина из-за удара загорелась. В результате атаки пострадал 59-летний мужчина", - написал он.

По словам Хинштейна, информация о состоянии пострадавшего уточняется. "Вновь прошу всех быть максимально бдительными! Враг в агонии бьет по мирной инфраструктуре и беззащитным жителям. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности", - добавил Хинштейн.