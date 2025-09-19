На Камчатке за сутки произошло 124 землетрясения

Подземные толчки силой до семи баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за сутки 124 землетрясения. 25 из них ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"С 9:00 (00:00 мск - прим. ТАСС) 19 сентября до 8:00 (23:00 мск 19 сентября - прим. ТАСС) 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до семи баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до шести баллов, Усть-Камчатского округа - до четырех баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устье реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.