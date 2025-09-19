Причины катастрофы пока не были установлены

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Четыре американских военнослужащих погибли в результате падения вертолета в штате Вашингтон на северо-западе США. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Командование специальных операций Армии США.

Как отмечается, вертолет вечером 17 сентября осуществлял "обычный тренировочный полет" и находился недалеко от военной базы Льюис - Маккорд. На его борту находились четыре человека, их имена пока не называются. Причины катастрофы установлены не были.

О крушении ранее сообщил аппарат шерифа округа Тёрстон, где произошел инцидент.