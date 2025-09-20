Остальные рабочие получили травмы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сход подвижного состава произошел на железной дороге в Амурской области, погибли двое рабочих, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"При движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент произошедшего на одной из платформ укладочного поезда находились 10 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй умер в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы", - говорится в сообщении.

Дальневосточная транспортная прокуратура подтвердила гибель двух человек. "При проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период "технологического окна" произошел сход двух вагонов платформ и укладочного крана. Пострадали 14 человек, из них 2 погибли", - отметили в прокуратуре.

ЧП произошло 19 сентября на 1 пути 138 км ПК4 перегона Беленькая - Путевой Пост 139 км Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.