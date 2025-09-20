В результате происшествия погибли пять человек, сообщили в прокуратуре региона

ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Водитель затонувшего в Забайкалье вездехода, в котором погибли пять человек, заключен под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Каларский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили там.

28-летний водитель обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек).

По версии следствия, 16 сентября 2025 года водитель многоцелевого транспортера-тягача с находившимися в салоне шестью работниками коммерческой организации и двумя работниками охранного предприятия при движении по бездорожью допустил съезд транспортного средства в водоем. В результате пять человек утонули.