Возгорание произошло в курортном городе Белек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти проводят эвакуацию людей из отелей города Белек, расположенного в популярной у российских туристов провинции Анталья, из-за возникшего рядом природного пожара. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице портала AntalyaHakkında в Х.

"В Белеке разгорелся пожар! Из отелей проводится эвакуация", - указывается в тексте.

Ранее Ассоциация туроператоров России уточнила, что сограждан среди жертв и пострадавших в результате возгорания в Белеке нет. Отмечалось, что пожар, начавшийся за рекой, из-за сильного ветра перекинулся на территорию одного из пятизвездочных отелей.