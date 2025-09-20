Их разместили в близлежащих безопасных гостиницах, указали в диппредставительстве России

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько гостиниц в Анталье, в том числе с российскими туристами, были эвакуированы минувшей ночью из-за лесных пожаров в регионе. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в этом городе.

"К 08:00 (совпадает с мск) большинство очагов возгорания ликвидировано. Продолжается борьба с огнем в лесных массивах в городах Аланья и Сиде. Ночью были эвакуированы нескольких отелей, в числе эвакуированных были и российские граждане. По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет", - сообщили в диппредставительстве.

Также дипломаты отметили, что "обращения на экстренную линию генконсульства от российских туристов не поступали". "Продолжаем отслеживать развитие ситуации. Данные по числу эвакуированных российских туристов дополнительно запросили в Минтуризма Турции", - добавили в консульстве.