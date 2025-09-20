Еще трое пострадали

БЕЛГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области за сутки один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"На окраине села Отрадовка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован, женщина отпущена на амбулаторное лечение. Повреждены 3 коммерческих объекта, частный дом, 3 хозпостройки, одна из которых уничтожена огнем, и 21 транспортное средство, 3 из которых сгорело", - написал он, добавив, что Краснояружский район подвергся пяти обстрелам, в ходе которых было выпущено 22 боеприпаса, и атакам 61 беспилотника, 15 из которых сбиты.

Также в Ракитянском районе в результате атаки дрона на автомобиль ранена женщина. Пострадавшей оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно.

Губернатор добавил, что на Белгородской район совершены атаки 13 беспилотников, 10 из которых сбиты - повреждены грузовые автомобили и частные дома. Борисовский район атакован пятью БПЛА, три из которых сбиты. Грайворонский муниципальный округ подвергся шести обстрелам, в ходе которых выпущен 21 боеприпас, и атакам 18 беспилотников, два из которых сбиты. Поврежден социальный объект и автомобили.

Гладков уточнил, что по Валуйскому муниципальному округу нанесены удары при помощи восьми БПЛА, семь из которых подавлены и сбиты, над Старооскольским городским округом система ПВО сбила еще три БПЛА. Волоконовский район атакован двумя FPV-дронами - повреждены хозпостройка и частные дома. По Шебекинскому муниципальному округу выпущено три боеприпаса и нанесены удары 49 беспилотников, из которых 36 подавлены и сбиты. Повреждены помещение предприятия, транспортные средства, частные дома.