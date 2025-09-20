С работника Внуково взыскали более 655 тыс. рублей за посещение бизнес-залов

Он передавал код доступа в залы повышенной комфортности посторонним людям

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские суды удовлетворили требования банка о взыскании с работника аэропорта Внуково убытков в размере более 655 тыс. рублей за передачу кода доступа в залы повышенной комфортности посторонним людям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Банк обратился в суд с иском к ответчику о взыскании убытков в размере 655 200 рублей, указав, что за пять месяцев по коду доступа ответчика совершено 364 прохода в залы повышенной комфортности аэропортов. Количество, частота и периодичность проходов свидетельствует о том, что ответчик не мог находиться в этих местах и непосредственно пользоваться данной услугой, а формировал код доступа третьим лицам за денежное вознаграждение. Между ответчиком и банком был заключен договор на обслуживание пакета услуг, в который входит в том числе сервис "доступ в залы повышенной комфортности". Согласно условиям сервиса, ответчику и сопровождающим его лицам предоставляется неограниченный доступ в залы повышенной комфортности аэропортов и железнодорожных вокзалов при предъявлении кода доступа и посадочного талона или билета на поезд.

"Суд первой инстанции установил, что за период с 30 июня по 14 октября 2023 г. количество проходов по коду доступа ответчика в залы повышенной комфортности аэропортов составило 364, из них: 5 раз посещен зал повышенной комфортности в аэропорту Шереметьево, 1 раз - в аэропорту Домодедово и в аэропорту Сочи, остальные посещения в количестве 357 - это посещение зала повышенной комфортности в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении. Суд установил, что ответчик передавал свой код доступа в залы повышенной комфортности аэропортов третьим лицам, чем причинил убытки истцу, оказывающему услугу.

Как следует из материалам дела, с которым ознакомился ТАСС, пользователь сервиса осуществляет свою трудовую деятельность в аэропорту Внуково. Ответчик не отрицал количество посещений им зала повышенной комфортности, указывая, что приходил туда во время работы для питания; также ответчик подтвердил, что несколько раз он передавал код доступа для возможности воспользоваться такими услугами своим знакомым в других аэропортах, говорится в документах.

"Кроме того, доступ в залы повышенной комфортности осуществлялся в один и тот же день в различное время суток неоднократно и в отношении одновременно нескольких лиц. Учитывая периодичность таких проходов, их количество и временные отрезки, количество лиц, в отношении которых такие проходы одновременно осуществлялись, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что код доступа предоставлялся ответчиком иным лицам, осуществлявшим авиаперелеты при том, что сам ответчик и какие-либо лица, его сопровождавшие при каком-либо авиаперелете, не пользовались подобными услугами", - следует из определения апелляционного суда.

Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами суда апелляционной инстанции, обратив внимание, что пользование услугой, способом избранным ответчиком, не соответствует условиям договора, свидетельствуют о недобросовестном осуществлении ответчиком своих прав и обязанностей, в результате чего истцу причинены убытки в виде расходов по оплате услуг по предоставлению сервиса "доступ в залы повышенной комфортности", которые возмещены за счет ответчика. Апелляционное определение оставлено кассацией без изменения.