УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в Уфе проводят проверку по факту падения строительного подъемника с рабочими. В результате травмы получили два человека, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Башкирии.

"В Уфе прокуратура проводит проверку по факту падения строительной люльки с рабочими. <...> В результате двое рабочих с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел на строительной площадке многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Уфы. По предварительным данным ведомства, фасадный подъемник сорвался на уровне второго этажа строящегося объекта. Прокуратура в ходе проверки оценит соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, строительных правил и нормативов.