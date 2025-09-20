Глава администрации города Иван Приходько ранее сообщил, что из-за удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю в поселке станции Никитовка ранения получил мирный житель

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника здание администрации Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.

"Вследствие удара БПЛА украинских террористов повреждено здание администрации городского округа Горловка", - написал он.

Накануне Приходько сообщил, что в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю в поселке станции Никитовка ранения получил мирный житель.