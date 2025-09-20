Двоих из них госпитализировали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 20 сентября. /ТАСС/. В Херсонской области за последние сутки три мирных жителя получили ранения в результате киевской агрессии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Три жителя пенсионного возраста в Новой Збурьевке в результате целенаправленного удара FPV-дроном по гражданскому автомобилю получили осколочные ранения", - написал он.

Двоих пострадавших госпитализировали, одному оказали помощь на месте, уточнил Сальдо.

Кроме того, ВСУ обстреляли Алешки, Великую Лепетиху, Великие Копани, Каховку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Каховку и Солонцы.