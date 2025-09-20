Суд принял решение наложить арест на земельные участки, а также движимое и недвижимое имущество ответчиков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск против бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина, его партнера по бизнесу и аффилированных к ним лиц об изъятии 14 земельных участков площадью 5,1 га. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы судебного дела.

Согласно судебным материалам, в 2015-2016 годах бывший и.о. мэра Ярославля, действуя в коммерческих интересах также проходящего по делу Вячеслава Смирнова и их совместного холдинга "Аванград", обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего компаньона высоколиквидного государственного участка земли площадью 5,1 га.

Как отметили в газете, земельный участок до передачи "Авангарду" арендовало ООО "Булат" для строительства торгового центра. В 2018 году "Авангард" купил участки у администрации города за 7,5 млн рублей при рыночной стоимости в 400 млн рублей. В 2021 году Малютин и Смирнов реализовали выведенный землеотвод аффилированному лицу Дмитрию Шлапаку, который затем раздробил землю на 14 новых участков.

"Сохраняя контроль над активами, ответчики могут принять меры по его отчуждению в пользу на подконтрольных лиц, выводу имущества в теневой оборот. Кроме того, это также будет способствовать дальнейшему коррупционному обогащению ответчиков и противоправному увеличению капитализации их бизнес-проектов", - говорится в материалах искового заявления.

Суд принял решение в качестве обеспечительных мер наложить арест на земельные участки, а также движимое и недвижимое имущество ответчиков, к которым среди вышеперечисленных лиц также относятся ООО "Булат", его бенефициар Сергей Вятченков и ООО "Специализированный застройщик "Минералы".