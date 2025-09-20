Пострадали рабочие субподрядчика

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Столичная прокуратура подтвердила факт обрушения в здании школы на востоке Москвы, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

"При реконструкции нежилого здания на ул. Знаменской в результате частичного обрушения конструкции пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. На месте работу правоохранительных органов координирует преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников", - говорится в сообщении.

Ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту случившегося.