По информации сервиса FlightRadar24, задерживается вылет 165 рейсов

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Огромные очереди образовались в лондонском аэропорту Хитроу из-за кибератаки на системы регистрации и посадки пассажиров общеевропейского поставщика подобных услуг. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пассажиров.

Так, Мария Кейси, которая должна была вылетать в Таиланд рейсом авиакомпании Etihad Airways рассказала телеканалу, что для того, чтобы сдать багаж, ей понадобилось около трех часов. Она сообщила, что сотрудники перевозчика тратили до 10 минут на регистрацию каждого пассажира, так как им приходилось все делать вручную.

Британские СМИ публикуют фото данных очередей в аэропорту и сообщают об отмене и задержке рейсов. По информации сервиса FlightRadar24, задерживается вылет 165 рейсов, среднее время задержки составляет 40 минут.

Министр транспорта Великобритании Хейди Александер сообщила, что она в курсе возникших в Хитроу и других европейских аэропортах проблем и "следит за ситуацией".

Ранее Хитроу уведомил, что "компания Collins Aerospace, которая предоставляет системы регистрации и посадки для нескольких авиакомпаний в различных аэропортах мира, в данный момент сталкивается с технической проблемой, которая может вызвать задержки для вылетающих пассажиров". Пассажирам рекомендуется не приезжать в терминалы ранее чем за три часа до вылета.

Collins Aerospace предоставляет услуги аэропортам по всей Европе, в том числе по самообслуживанию пассажиров, обработке багажа, системам управления и мониторинга аэропортов. Помимо Хитроу, пострадали и другие воздушные гавани в Европе, в частности, аэропорты Брюсселя и Берлина.