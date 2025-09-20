Работы по восстановлению начнут со спадом уровня воды в реке, сообщил временно исполняющий обязанности главы района Запир Гасанов

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Селевые потоки в реке Улучай разрушили мост в Кайтагском районе Дагестана. Закрыта автомобильная дорога "Маджалис - Варсит - Шиланша", сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности главы района Запир Гасанов.

"Чрезвычайная ситуация на автодороге "Маджалис - Варсит - Шиланша". В результате резкого подъема уровня воды в реке Уллучай произошло разрушение временного моста на автомобильной дороге "Маджалис - Варсит - Шиланша". Движение автотранспорта по указанному участку дороги полностью прекращено", - сказал Гасанов.

По его словам, работы по восстановлению временного моста будут начаты со спадом уровня воды в реке.

"В настоящее время специалисты прорабатывают возможность организации транспортного сообщения через Табасаранский район с последующим выходом на автодорогу "Хучни - Хараг". Данный объездной путь рассматривается как временная мера для обеспечения транспортной доступности",- добавил руководитель района.