Его доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина в тяжелом состоянии с открытой непроникающей черепно-мозговой травмой был доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

Глава региона добавил, что информация о последствиях уточняется.