Ущерб составляет более 1 млн рублей

КУРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту схода грузовых вагонов в Курской области, причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 июля 2025 года на железнодорожной станции Горшечное в Курской области при самопроизвольном движении грузового поезда произошел сход двух вагонов. В результате вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Предварительной причиной является несоблюдение правил закрепления состава. "В результате инцидента собственнику инфраструктуры железнодорожного пути и грузовых вагонов причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. В настоящее время проводится работа по его возмещению", - добавили в пресс-службе.

Следователем организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.