В Орловской области в ДТП погибли три человека

Еще трое пострадали

ОРЕЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, погибли, еще трое получили телесные повреждения в ДТП в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате аварии на месте ДТП погибли водитель Renault Duster, женщина-пассажир 1970 года рождения и мальчик 2014 года рождения, находившийся на заднем сиденье. Телесные повреждения получили водитель Hyundai Elantra и двое пассажиров: женщина 1988 года рождения и мальчик 2020 года рождения, находящийся в детском удерживающем устройстве. После медицинского осмотра потерпевшие были отпущены", - рассказали там.

Предварительно установлено, что в 08:55 мск водитель 1971 года рождения, управляя Renault Duster, на автодороге Калуга - Перемышль - Белев - Орел не справился с управлением, зацепил обочину и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Elantra под управлением водителя 1988 года рождения. После этого автомобиль Renault перевернулся.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.