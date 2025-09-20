Инспекторы выясняют обстоятельства происшествия

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двое детей 13 и 14 лет пострадали в Вологде в ДТП, в результате которого автомобиль Mazda отбросило на пешеходов после столкновения с дорожным ограждением на улице Прокатова. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД по Вологодской области.

"По предварительной информации, водитель <...> двигался с моста 800-летия, осуществлял поворот на ул. Горького, не справился с управлением и допустил столкновение с дорожным ограждением. После чего автомобиль отбросило на пешеходов. В результате ДТП два мальчика-пешехода 13 и 14 лет получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Инспекторы выясняют обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.