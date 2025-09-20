БПЛА совершил посадку в городском сквере, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат совершил посадку в городском сквере в Пензенской области после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

"По докладам оперативных служб, над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере", - сообщил Мельниченко.

По его словам, место приземления оцепили сотрудники Росгвардии, задействованы службы экстренного реагирования. Губернатор сообщил, что с беспилотником работают специалисты, призвав жителей не поддаваться панике.