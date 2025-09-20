В Дагестане около 40 сел лишены транспортного сообщения из-за непогоды

По данным дагестанского ЦГМС, накануне сильные осадки выпали на всей территории республики

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Около 40 сел остались без транспортного сообщения из-за размытия моста и схода оползня в Чародинском и Кайтагском районах Дагестана, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

"После прошедших обильных осадков имеются проблемные участки дорог. На автомобильной дороге муниципального значения Цуриб - Арчиб <...> в Чародинском районе произошел оползень верхового откоса. Без транспортного сообщения остаются 19 населенных пунктов. На автомобильной дороге муниципального значения Маджалис - Варсит - Шиланша в Кайтагском районе в связи с критическим поднятием уровня воды в реке Уллучай и выходом из берегов размыло временный мост. Пострадавших нет. <...> Без транспортного сообщения остаются 18 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным дагестанского ЦГМС, накануне сильные осадки выпали на всей территории республики. 20 сентября в Махачкале выпало 56 мм осадков при месячной норме 48 мм.