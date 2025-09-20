Пострадавшего доставили в больницу, отметил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали автомобиль в селе Дубовица, пострадал 50-летний мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Вчера вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Дубовица Хомутовского района. В результате атаки пострадал 50-летний мужчина, который не сразу обратился за медицинской помощью", - написал он.

По словам Хинштейна, мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение плеча, головы, уха, акубаротравму. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу, где врачи оказали всю необходимую помощь. Врио главы региона пожелал ему скорейшего выздоровления.