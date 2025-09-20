Повалены деревья, сообщает столичная администрация

СУХУМ, 20 сентября. /ТАСС/. Сильный ливень вновь обрушился на Сухум и привел к подтоплению центральных улиц, на набережной упали деревья, коммунальные службы несут службу в усиленном режиме. Об этом сообщает столичная администрация.

Неделю назад в Сухуме уже был сильный ливень, когда за день выпала месячная норма осадков.

"По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрбы коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы. Профильные специалисты мониторят ситуацию в городе при непогоде и сильном дожде. Рабочие попутно расчищают ливневые приемники, где есть такая необходимость, содержат в чистоте коммунальные сети", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Сильные осадки затруднили движение на улицах города, имеются многочисленные подтопления. На набережной Сухума есть поваленные деревья.

В пригороде Сухума - поселке Каштак - сотрудники МЧС выкачивают воду из подтопленных дворов. В эвакуации жителей необходимости нет.

Из-за непогоды в течение почти часа Сухум и вся западная часть республики была без электричества. В настоящее время подача электричества возобновлена на всей территории Абхазии.