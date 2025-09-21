Как сообщили в региональном МЧС, по предварительной информации, пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Часть здания школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области. Пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.

"Сегодня в 10:40 (06:40 мск) на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания Средней общеобразовательной школы №5 города Татарска Новосибирской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей не было", - говорится в сообщении.

На месте работают спецслужбы. Прокуратура проводит проверку.