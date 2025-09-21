Как сообщили в региональном МЧС, причиной возгорания стал включенный в сеть обогреватель

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Пожар из-за короткого замыкания произошел в бревенчатом доме в Иркутске. В результате погибла 88-летняя женщина, сообщили в региональном главке МЧС.

"Рано утром на телефон 101 от очевидцев поступило сообщение о горении жилого бревенчатого дома на улице Ивана Кочубея. Туда были направлены девять огнеборцев и три единицы техники МЧС России. На момент прибытия первого подразделения из наружной стены дома шел дым. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы обнаружена 88-летняя погибшая. Огонь ликвидировали на 30 квадратах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что причиной стало короткое замыкание включенного в сеть обогревателя.