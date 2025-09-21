Вице-губернатора Брянской области обвиняют в злоупотреблении при строительстве фортификационных сооружений в регионе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сумма ущерба по уголовному делу о злоупотреблении при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области, в рамках которого арестован вице-губернатор региона Николай Симоненко, может достигнуть 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сумма ущерба по настоящему уголовному делу действительно может достигнуть 1 млрд рублей", - сообщили правоохранители.

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, начальник областного управления капитального строительства региона Евгений Жура и сын Симоненко Юрий были задержаны 22 июля в Брянске и этапированы в Москву. В рамках их уголовного дела также арестован еще один человек. Мещанский районный суд Москвы заключил их под стражу. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных с Украиной районах (ст. 285 УК РФ). Никто из них вину не признает.