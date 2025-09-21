В городе Шебекино в трех частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждение, а также поврежден автомобиль

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Женщина погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он написал, что из-за прилета боеприпаса мирная жительница умерла на месте. Губернатор выразил соболезнования родным погибшей женщины.

По словам Гладкова, поврежден автомобиль, выбило окна в трех частных домах, а также были посечены ограждение, фасады и кровли. Глава региона также сообщил, что информация о других последствиях прилета уточняется.