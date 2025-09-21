В селе Муром повреждены два частных дома, один из которых уничтожен огнем

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 85 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор региона сообщил, что в Шебекинском муниципальном округе нанесены удары 37 БПЛА, из которых 30 подавили и сбили. В селе Червона Дибровка повреждения получили автомобиль и оборудование коммерческого объекта, в Новой Таволжанке - социальный объект и автомобиль, в Максимовке - линия электропередачи, в хуторе Бондаренков - коммерческий объект, в селе Муром - два частных дома, один из которых сгорел.

В Белгородском районе совершены атаки 4 беспилотников, по Валуйскому округу нанесены удары с помощью 6 БПЛА, по Грайворонскому округу ВСУ выпустили 21 боеприпас и 9 беспилотников.

Ракитянский район подвергся атакам четырех БПЛА. Краснояружский район атакован с помощью 9 боеприпасов и 25 беспилотников, в поселке Красная Яруга пострадал мирный житель. Губернатор региона добавил, что 20 сентября за медицинской обратился пострадавший при атаке дрона 19 сентября в районе села Отрадовка. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму