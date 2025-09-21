Еще пятеро пострадали

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. В Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что поселке Ракитное от погиб мужчина. Он умер на месте. Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

В селе Салтыково Белгородского района БПЛА атаковал трактор, бойцы самообороны доставили в больницу мужчину. Также в селе Варваровка Белгородского района беспилотник ударил по территории фермерского хозяйства, пострадавших мужчину и двух женщин доставили в больницу бойцы самообороны.

По словам губернатора региона, после оказания помощи их переведут в белгородские медицинские учреждения.

Позже Гладков сообщил, что в Ракитянскую центральную районную больницу самостоятельно обратилась жена погибшего. У нее диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения и ожог кисти. "После оказания необходимой помощи пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение", - проинформировал глава региона.

В новость внесены изменения (12:26 мск) - уточняется число пострадавших.