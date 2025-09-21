Огнем уничтожено два легковых автомобиля, также повреждено административное здание

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского беспилотника на автозаправку в Первомайске Луганской народной Республики. Разгоревшийся пожар уничтожил две машины, повреждено административное здание, сообщили в ГУ МЧС России по ЛНР.

"В Первомайске в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся наземный резервуар с пропаном. <…> Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения пожара. Пожаром уничтожено два легковых автомобиля, повреждено административное здание. На месте происшествия погибли два человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работали 10 человек и 2 единицы техники ГУ МЧС России по республике.