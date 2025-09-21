Президент России поделился, что транспорт упал рядом с ним

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды на него чуть не упал мотоцикл, вылетевший "козлом" вверх.

Глава государства вспомнил об этом, наблюдая 16 сентября за стратегическими учениями "Запад-2025". Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня "козлом" вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной", - поделился Путин.

Рядом с ним сидели глава Минобороны Андрей Белоусов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.