Еще пятеро пострадали

БЕЛГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. В Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель, пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Очередные террористические атаки ВСУ на Ракитянский район. Один человек погиб, пять получили ранения", - написал он.

По словам губернатора, в поселке Пролетарский БПЛА нанес удар по автомобилю, он поврежден, водитель умер на месте.

В поселке Пролетарский еще один БПЛА атаковал коммерческий объект, повреждены остекление и фасад, двух мужчин и женщину доставляют в больницу. Гладков добавил, что еще одной пострадавшей оказывают помощь в Ракитянской больнице.

Также в селе Новоленинское из-за атаки беспилотника на машину мужчина получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Его доставили в больницу. Позднее его переведеут в белгородвскую городскую больницу №2. Автомобиль сгорел.