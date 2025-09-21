Минздрав Ливана заявил о гибели минимум пяти человек при атаке дрона ЦАХАЛ

Среди них трое детей

БЕЙРУТ, 21 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по городу Бинт-Джбейль на юге Ливана, в результате убиты пять человек. Об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Израильский беспилотник выпустил ракету по машине, при взрыве которой погибли пять жителей, в том числе трое детей, еще двое граждан доставлены в госпиталь с ранениями", - сообщается в тексте. В нем указывается, что инцидент произошел в квартале Эль-Меслех в центре города.

По сведениям телеканала Al Hadath, беспилотник выследил одного из членов вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах", он находился за рулем транспортного средства, по которому был нанесен удар.

20 сентября на южном шоссе Набатия - Марджаюн был ликвидирован при атаке израильского дрона еще один боец "Хезболлах".

19 сентября в ходе израильских авианалетов погибли два члена "Хезболлах", при ликвидации одного из них в городе Тибнин получили ранения 11 мирных граждан.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 248 человек и 675 получили ранения, в том числе 11 детей.