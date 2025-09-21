Она получила осколочные ранения правой руки и черепно-мозговую травму

КУРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Мирная жительница пострадала в селе Крупец Курской области в результате удара украинского дрона по мопеду. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница", - написал он.

По словам губернатора, в результате удара 18-летняя девушка получила осколочные ранения правой руки и черепно-мозговую травму. "Ее доставили в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки", - добавил губернатор.